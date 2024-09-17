عرض الحوش في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة بالسامر (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - يناقش قضايا إنسانية..

استقبل مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الإثنين، العرض المسرحي الحوش في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 21 سبتمبر الحالي.

مسرحية الحوش لفرقة جمعية نادي المسرح ببورسعيد، وهو عن نص "الحضيض" للروائي الروسي مكسيم چوركي، إعداد وإخراج محمد المصري.

وتدور أحداث عرض الحوش حول مجموعة من الشخصيات تتفاعل داخل بيئة مغلقة، تتجلى صراعاتهم وتظهر مشاكلهم الاجتماعية والإنسانية في إطار درامي يعكس أوضاع تلك الفئات المهمشة.

الحوش أداء: عمرو لبيب، آية إبراهيم، سما كسبة، عمرو قاسم، أمجد وائل، كريم وسام، ياسمين زكريا، نور مصيلحي، بسملة مصيلحي، ميدو الوصيف، مهيمن هشام، مصطفى الدالي، كريم مصطفى، سما منسي، وليد رمضان، ويوسف الطوبشي، تصميم إضاءة مهيمن هشام، ماكياج سما منسي، كيروجراف وليد رمضان، ديكور محمود شريف، مؤثرات صوتية أحمد معطي، ومخرج منفذ أمجد وائل.

شهد عرض الحوش حضور د. هاني كمال رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم المكونة من الفنانين طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وبحضور عبير الرشيدي مدير المهرجان والشاعر يسري حسان رئيس تحرير النشرة اليومية

الحوش في ميزان النقد

أعقب عرض الحوش ندوة نقدية أدارها د. محمد زعيمة، وشارك بها الناقدان د. حسام أبو العلا، د. طارق عمار.

وأوضح "زعيمة" أن النص الأصلي للكاتب الروسي يتيح تناول موضوعات كثيرة من خلال الشخصيات، وكان لابد أن يضيف ذلك للعرض كثيرا، خاصة أنه يستعين بدراماتورج.

أما عن الشخصيات قال: لم يكن هناك أكثر من تغيير الأسماء، وقدم المخرج شخصية "أمل" بشكل مباشر، وجماليات العرض تكمن في عدم المباشرة.

من ناحيته أشار د. حسام أبو العلا أن تمصير الأحداث لم يخدم الشخصيات، حيث ظهرت شخصية "أمل" التي تعكس روح الأمل والتفاؤل خلال العرض، وهي ترتدي ملابس سوداء قاتمة جدا.

وعن الموسيقى المصاحبة قال: لم توظف بشكل جيد، كما جاءت الإضاءة مغايرة لمضمون العرض ولم تخدم الأحداث على الإطلاق.

وفي بداية حديثه قال د. طارق عمار: إن استخدام تفاصيل كثيرة في افتتاحية العرض ليس في صالح العمل المسرحي، مشيرا أن المخرج لجأ لتعزيز وجهة نظره بتغيير أسماء الشخصيات، وكان عليه أن يستخدم المدلول المباشر أو العكسي مثل اللص الذي يسمى "شريف"، وأضاف أن الأمل الكاذب في حد ذاته أسوأ من اليأس.

وأضاف أن اللغة المنطوقة لم يتدرب عليها الممثلون بشكل كاف، فجاءت أشبه بلغة الفيلم المدبلچ، كما أن الديكور بحاجة إلى التوظيف بصورة أدق بالتخلص من القطع الزائدة حتى لا يصاب المشاهد بالتشتت.

مهرجان مسرح الهواة في دورته الحالية يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويشارك به هذا الموسم 11 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية.