مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يطلق استمارة الاشتراك فى ورشه الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، استمارة الاشتراك فى ورش المهرجان، وذلك من خلال استكمال بيانات الاستمارة .

وأوضح المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تتضمن ورشة بعنوان "عمل الممثل" لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou، وورشة بعنوان " الممثل ولغة الجسد" للمخرج الأسبانى José Antonio Lucia، وورشة التأليف للمونودراما بعنوان " فن كتابة الأنا والأخر" للكاتبة والناقدة صفاء البيلى.

José Antonio Lucia ممثل ومخرج مسرحى أسبانى، ولد في ألميندراليجو (بطليوس) في 24 مارس 1973 وبدأ مسيرته الفنية في عام 1995 في فرقة مسرح سمرقندة، حيث عمل في إنتاجات مسرحية مختلفة كممثل.

Despoina Sarafeidou حصلت على شهادة في الفلسفة وعلم النفس من جامعة أثينا الحكومية، ودرست التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى تقنيات الصوت والحركة المختلفة مع فاسيلييف، لانسكوي، براون، موليك، فولاناكيس، سودانا، إسبيريتو، يمنتزاكي، وغيرهم .

أما الكاتبة صفاء البيلي، فهى شاعرة وكاتبة مسرح وناقدة مصرية، شاركت في الكثير من الفعاليات المسرحية في مصر وخارجها، ونالت العديد من التكريمات، كما حصلت على جوائز في الكتابة المسرحية، وتعمل في مجال المسرح والإعلام.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان محمد صبحي من مصر، ومحمد سعيد الظنحاني من الإمارات .