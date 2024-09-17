حلا شيحة تحرج متابعة بعد صورها الأخيرة: "شيء مخيف إنك تبعد عن ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة حلا شيحة لانتقادات من قبل الجمهور بسبب إطلالتها الأخيرة، التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ظهرت حلا شيحة بالصور بدون استخدام "فلاتر"، والتقطت الصور بواسطة هاتفها المحمول، وعلقت: "لأني بحب التصوير دي صور في البيت ومن غير فلتر ونور بسيط وبصور بالتليفون، بحبكم كلكم، هوايتي الجديدة المفضلة، أتمنى لكم سهرة سعيدة".

ونالت العديد من انتقادات الجمهور وجاء تعليق: "شئ مخيف إنك تبعد عن ربنا وتنسى كم الراحة والسكينة اللي تلاقيها وأنت بقربه، اللي أصعب منها هي إزاي ترجعوا مرة تانية، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا يارب"، لترد عليه قائلة: "مين قالك إني بعيد عن ربنا تعرفي إزاي".

كانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض في موسم دراما رمضان 2024، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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