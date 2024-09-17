أحدث ظهور لـ مي عمر داخل سيارة فارهة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها، ومتابعيها، صور من أحدث ظهور لها، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ونشرت مي، الصور، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، داخل سيارة فارهة.

وانهالت تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي :"احترت بينك وبين القمر، ملكة، كتير بحبك، أحلى ما شافت عيني، جميلة الجميلات".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

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