مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أعضاء لجنة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن تشكيل لجان تحكيم دورته الثانية، ومن المقرر انطلاقه 19 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 24 من نفس الشهر.

يتولى المخرج هاني لاشين، لجنة الأفلام الطويلة، وتضمنت أعضاء اللجنة، الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، والمخرجة ساندرا جيسي، والمخرج الإيطالي إيمانويل جيروسا، والناقدة والمنتجة السينمائية ليلى إبراهيم من السودان.

وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من المخرج خالد بهجت، والمخرج العراقي نزار شهيد ، والمخرج الأردني حماد الزعبي.

وتضمنت لجنة أفلام الطلبة المصريين، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وأيضًا المنتج السينمائي محمد العدل، حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما.

ويترأس المنتج عاطف عبد اللطيف، لجنة تحكيم الجائزة الخضراء الخبير السياحي، وأعضائها: "الفنانة اللبنانية ميرنا وليد، والفنان السعودي عمر الجاسر".

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش.

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