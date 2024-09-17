26 سبتمبر.. انطلاق عرض السلسلة الوثائقية "الحلم" عن رحلة لخمسة فتيان لاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينتظر المخرج باسل غندور طرح السلسة الوثائقية الحلم، والمكونة من ست حلقات، على إحدى المنصات، لتكون متاحة للجمهور في 26 سبتمبر الجاري.

وتعرض السلسلة رحلة لخمسة فتيان لاجئين من مخيم الزعتري، يحصلون على فرصة لتحقيق حلمهم في أن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين في البرازيل.

وأعلنت استوديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الفيديو الترويجي للسلسلة الوثائقية "الحلم"، وتمتد أحداث السلسلة على مدار ثلاث سنوات، تقدم خلالها للمشاهدين لمحة عن حياة حافظ ("مارسيلو") (17 عاماً)، وعمر (15 عاماً)، وقيس (14 عاماً)، وأحمد (17 عاماً)، وقصص عن الصمود والإصرار. من خلال قصصهم، سيشهد الجمهور الانتصارات والإخفاقات وتأثيرها العميق على رحلتهم.

"الحلم" من إخراج باسل غندور، كاتب ومنتج فيلم "ذيب"، وإنتاج هاشم صباغ، الذي كان له دور في توجيه وإرشاد الفتيان خلال رحلتهم.