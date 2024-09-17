شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الجونة السينمائى: فرصة لصناع السينما للتوسع فى مشروعاتهم الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد سوق الجونة السينمائى، الذى ينطلق ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى، لاستقبال عدد أكبر من صناع السينما وشركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات المختصة.

وقد حقق سوق الجونة السينمائى نجاحا كبيرا عند انطلاقه خلال الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائى، الأمر الذى منح البرنامج الوليد قوة دفع للنمو، وتعزيز وجوده على الساحة وتطوير أنشطته فى دورته الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج هذا العام تحت إشراف مدير البرنامج المنتج محمد تيمور، فى 26 أكتوبر وتستمر حتى 30 أكتوبر بمشاركة نحو 22 شركة، ليسجل زيادة ملحوظة عن دورة العام الماضى، كما يضم السوق شركات من عدة دول عربية من بينها مصر ولبنان والسودان وفلسطين والمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعرض الشركات المشاركة خدماتها ومنتجاتها فى حيز أنيق تم تصميمه بحيث يضمن سلاسة عملية التفاعل بين المشاركين ويساعدهم على عرض أعمالهم بشكل أفضل أمام مجموعة من أهم شركاء صناعة السينما فى مصر والشرق الأوسط.

وترتكز الرؤية التى يتبناها سوق الجونة السينمائى هذا العام حول إتاحة فرص جديدة لجميع العارضين من شركات الإنتاج والتوزيع للتواصل مع نظرائهم، ومع زائرى السوق من المنطقة وشتى أنحاء العالم، من أجل تحقيق المزيد من النجاح الإقليمى والعالمى لمشروعاتهم الإنتاجية المختلفة.

كما ستتاح الفرصة أمام العارضين المشاركين، للتواصل مع خبراء صناعة السينما، واستعراض الأنشطة والخدمات السينمائية التى تقدمها شركاتهم، بما يمكنهم من عقد اجتماعات وإبرام صفقات ناجحة على هامش المشاركة فى السوق، ويساهم فى الدفع بالمزيد من فرص الإنتاج المشترك فى إطار صناعة السينما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح عمرو منسى، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى أنه "عبر السنوات برز دور مهرجان الجونة السينمائى باستمرار، كقوة رائدة فى صناعة السينما، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى، وقد تم إنشاء سوق الجونة السينمائى لفتح آفاق عمل أوسع، وخلق شراكات إنتاجية أكبر، تتجاوز الثقافات والحدود والتخصصات".

وأضافت ماريان خورى، المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى أن "سوق الجونة السينمائى تم تصميمه لتعزيز فرص التواصل تحت منصة واحدة من خلال دعوة شركات الإنتاج والتوزيع ووكالات المبيعات ومنصات المشاهدة ومبرمجي المهرجانات والمنظمات والمؤسسات الراعية للصناعة لعرض إبداعاتهم، بالإضافة إلى المشروعات والخدمات والتقنيات الأحدث التي يوظفونها في أعمالهم".

ويستمر سوق الجونة السينمائى فى تلقى طلبات التسجيل للمشاركة فى النسخة الثانية من البرنامج، من خلال التواصل مع فريق العمل ومدير البرنامج محمد تيمور، ومن المقرر أن يستضيف السوق كذلك ركن المواهب الناشئة، امتداد لهذه المبادرة التي بدأت في العام الماضي، حيث يمكن لجميع المواهب المشاركة في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، التواصل مع بعضهم البعض، وحضور برنامج منظم من الدورات التدريبية التي يقدمها متخصصون في صناعة السينما، ومصممة خصيصًا لهم في ركن المواهب الناشئة داخل السوق.