شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحيى حفلا غنائياً فى الشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا بمنطقة الشيخ زايد، وهذا هو الحفل الثانى لها بعد حفلها الكبير فى كفر الشيخ والذى شهد حضورا جماهيرياً كبيراً.

ومن المقرر أن تقدم هيفاء وهبى باقة من أغانيها الشقية الخفيفة التى يحبها الجمهور فى حفلاتها منها "رجب وتملي ناجحة، شاغلة كل الناس، ويا نحلة وغيرها من الأغانى"، وفى نفس الوقت استغلت هيفاء تواجدها فى مصر لتلتقى ببعض الشعراء والملحنين لتستمع لعدد من الأغانى الجديدة لتختار منها ما يناسبها منها.

وكانت قد أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن سعادتها بعد نجاح حفلها الأخير بمحافظة كفر الشيخ، وأكدت هيفاء في تصريحات لـ"الخليج 365": سعيدة جدًا بنجاح الحفل والجمهور الكبير الذى حرص على الحضور والتجاوب خلال الحفل أشكرهم جدًا لحسن ترحيبهم بى، مضيفة أنها تعشق حفلاتها بمصر وتعشق جمهور مصر الذى تعتبره نعمة ورزق من الله ويعتبر هذا الحفل هو اللقاء الأول لها مع الجمهور المصري بعد رفع الإيقاف عنها من نقابة المهن التمثيلية والموسيقية في مصر.