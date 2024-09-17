شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تتعرض لصدمة ثالثة فى زوجها بعد اختفائه فى "برغم القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت ليلى - إيمان العاصى لصدمة ثالثة فى زوجها أحمد "محمد القس" منذ اختفائه، فى الحلقة الثالثة بمسلسل "برغم القانون" الذى يعرض على قناة On ومنصة watch it، حيث وجدت أنه باع محل قطع السيارات لتاجر ويريد منها أن تترك المحل، والصدمة الأولى عندما وجدت أن زوجها مديون بـ263 ألف جنيه، والصدمة الثانية عندما عثرت على مسدس مخبأ فى صندق أحذية زوجها المختفى، وبمرور الحلقات سوف تتعرض لعدد من الصدمات الأخرى التى تكشفها الأحداث القادمة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها.