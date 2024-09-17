شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تحكيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، عن تشكيل لجان تحكيم دورته الثانية، والتى تقام فى الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجارى.

ينظم المهرجان 4 مسابقات أساسية، الأولى للأفلام الطويلة، والثانية للأعمال القصيرة، ومسابقة خاصة بأفلام الطلبة المصريين، إضافة إلى الجائزة الخضراء، والتى تمنح لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.

وتشكلت لجنة الأفلام الطويلة من المخرج الكبير هانى لاشين رئيسًا، وعضوية الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما مصر، والمخرجة ساندرا جيسي سويسرا، والمخرج إيمانويل جيروسا إيطاليا، والناقدة والمنتجة السينمائية ليلى إبراهيم السودان.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرج الدكتور خالد بهجت "رئيسا" من مصر، والمخرج نزار شهيد من العراق، والمخرج حماد الزعبي من الأردن.

وتشكلت لجنة أفلام الطلبة المصريين برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وعضوية المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، وتضم لجنة تحكيم الجائزة الخضراء الخبير السياحي والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف "رئيسا"، وعضوية الفنانة ميرنا وليد ، والفنان عمر الجاسر من السعودية.



لجان تحكيم مهرجان الغردقة



لجان تحكيم مهرجان الغردقة



لجان تحكيم مهرجان الغردقة