ترشيح فيلم منى زكي “رحلة 404” لتمثيل مصر في الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نقابة المهن السينمائية في بيان لها عن ترشيح فيلم “رحلة 404″، الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي، وعُرض في دور السينما بداية العام الجاري، لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار 2024.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إنه تم اختيار فيلم “رحلة 404″، من بطولة منى زكي، للمشاركة في جائزة الأوسكار 2024، من جانب لجنة مشكّلة من السينمائيين والنقاد المستقلّين، وذلك بعد فوزه بأكثرية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

فيلم “رحلة 404” هو بطولة الفنانين: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، وشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: محمد علاء، جيهان الشماشرجي، ميران عبد الوارث، ملك بدوي، نادية شكري، شادي ألفونس، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلم “الجواهرجي” قريباً، وهو من تأليف عمر هلال وإخراج إسلام خيري، ويشاركها في البطولة كلٌ من: محمد هنيدي، أحمد السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، والراحل أحمد حلاوة.

كما تواصل منى زكي تصوير فيلم “الست”، والذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد حلمي، محمد فراج، عمرو سعد، أحمد داود، أمينة خليل، وسيد رجب.