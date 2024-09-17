الكشف عن سبب تغيير اسم مسلسل ياسمين صبري في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنانة ياسمين صبري بصنّاع مسلسل “الأميرة” الذي تقوم ببطولته وتشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، يقرّرون تغيير اسمه ليصبح “ضل حيطة”، رغم إعلان ياسمين عن اسم المسلسل والبدء بتصوير أول مشاهده قبل أيام.

وأفاد مصدر خاص أن أسباب تغيير الاسم هو تكراره في أعمال فنية كثيرة خلال الفترة الماضية، مما دفع صنّاع العمل لاتخاذ قرار بتغيير عنوان المسلسل كي لا يتعرّض لأزمة في ما يتعلّق بحقوق الملكية الفكرية.

مسلسل “ضل حيطة”، مكوّن من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وتستعد ياسمين صبري للبدء بتصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم “المشروع” بالاشتراك مع الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي.

يُذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 ببطولة مسلسل “رحيل”، الى جانب كلٍ من: أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، وعاصم ترك… وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.