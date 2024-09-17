أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لجمهوره.. هذا ما ينتظرهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد السقا عن مفاجأة حول الأفلام السينمائية التي سوف يقدّمها خلال الفترة المقبلة، والتي من المفترض أن تُعرض خلال عام 2025.

وقال أحمد السقا خلال لقائه ضمن برنامج “عرب وود” إنه يعمل حالياً على تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول مع المخرج حسين المنباوي، والثاني مع المخرج محمد سلامة، أما الفيلم الثالث فمع المخرج أحمد نادر جلال.

وكان السقا قد حصد جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم “السرب” من “مهرجان الفضائيات العربية” في دورته الـ15 والتي أُقيمت قبل أيام.

ووجّه السقا خلال كلمة ألقاها على هامش تكريمه في المهرجان الشكر الى القوات المسلّحة والقوات الجوّية على ما قدّمته من مساعدات لفيلم “السرب”، كما أهدى تكريمه الى الفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي في بادرة وفاء منه.

من ناحية أخرى، قررت إدارة “مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي” (مسرح بلا إنتاج)، إطلاق اسم الفنان أحمد السقا على الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 أيلول (سبتمبر) الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة.