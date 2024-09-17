شكرا لقرائتكم خبر عن ساندت تامر حسنى ومحمد سعد ووقفت أمام الكبار.. مسيرة متميزة لـ عبلة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسيرة كبيرة سينمائيا وتليفزيونيا قدمتها الفنانة القديرة عبلة كامل، حيث تعد أحد أبرز النجمات اللاتى حققن شهرة كبيرة بطريقة تمثيل بسيطة دون افتعال أو ضجيج إعلامى وغيره من عناصر الشهرة، لكنها قررت أن تعمل فقط، وتقدم أعمالا قوية تظل عالقة في أذهان الجماهير، حتى وصل إلى أن الجمهور يطالب بعودتها إلى الفن مجددا، بعد أن قررت الابتعاد عن الساحة الفنية، ورغم محاولات المنتجين لعودتا إلا أنها ترفض قاطعة الطريق على الوصل إليها.

في عيد ميلاد عبلة كامل الذى يمر علينا اليوم، وعندما تراجع مسيرتها الفنية، تجدها وقفت بجانب الكثير من النجوم وساندتهم فى مشوارهم وعلى سبيل المثال، عندما وقفت بجانب الفنان تامر حسنى فى فيلم سيد العاطفى فى ثانى بطولاته السينمائية وشارك فى الفيلم كل من لطفى لبيب وطلعت زكريا ونور اللبنانية.

وعملت عبلة كامل مع كبار نجوم الفن، فقدمت فيلما مميزاً مع النجم الكبير الراحل محمود ياسين وفيفى عبدة بفيلم الستات، وقدمت عملا سينمائيا مع النجم الراحل أحمد زكى هو "سواق الهانم"، ومسلسل لن أعيش في جلباب أبى مع الفنان القدير نور الشريف، وغيرها من الأعمال.

كما وقفت بجانب محمد سعد في فيلم اللبمى أحد أشهر أفلامه على الإطلاق، وأصبح العمل من نوادر السينما المصرية وسيظل متواجد بإفيهاته ولزمات عبلة كامل مثل الكراسة الصفرا وغيرها.

وتحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعيد ميلادها، حيث منذ اللحظة الأولى التى طلت فيها على الشاشة للمشاهدين واتسمت عبلة كامل، بالاختلاف عن باقى فنانى جيلها، تميزت بأنها تلقائية وصادقة فى أدوارها المختلفة سواء الكوميدية أو المرأة الشعبية أو الفتاة البسيطة، وتمتلك عددا كبيرا من الأعمال فى السينما والدراما، وبدأت حياتها الفنية فى مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها فى مونودراما "نوبة صحيان"، وبعد ذلك تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.