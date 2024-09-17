محمود حميدة يكشف عن صورة لـ ابنته في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان محمود حميدة صورر له برفقة ابنته وهي في مرحلة الطفولة وصورة جديدة لها في المرحلة الحالية.

وشارك "حميدة" الصور من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "الفرق مش كبير أوي".

يذكر أن، الفنان محمود حميدة حضرالعرض المسرحي (تاء التأنيث ليست ساكنة) للفنانة السورية مروة الأطرش، وهو من العروض المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران.

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