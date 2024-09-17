شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تواجه رنا رئيس فى مسلسل إنترفيو.. هل يكتشف أمرها فى الشركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى نهاية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إنترفيو واجهت هند "سارة نور" نادين "رنا رئيس"، بأنها تواصلت مع أحد العاملين فى الشركة التى ادعت نادين أنها عملت بها من قبل، ليؤكد لها أن نادين لم تعمل لديهم من قبل، مما يضع نادين فى ورطة وأزمة، ويحاول شاهين حازم إيهاب فى إدخال رجل أعمال ناصيف خورى مستثمر يشارك فى تطبيق "match maker" لكن رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق يرفض وتحدث مشاجرة كبيرة بينهما.

وكشفت نادين في الحلقة الأولى لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.

وفى الحلقة الثانية يوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس" مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق match maker ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.