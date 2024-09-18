حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة في ضيافة منى الشاذلي الخميس

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القاهرة - سامية سيد - في حلقة استثنائية، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي حكمدار الطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حلقتي يوم غد الخميس والجمعة من برنامجها المذاع على قناة "ON".

خلال اللقاء يقدم عبد الباسط حمودة العديد من الأغنيات في الأستوديو بصوته الفريد الذي أدى به على مدار حلقتين متتاليتين مجموعة كبيرة من أقوى وأجمل الأغاني التي قدمها لجمهوره على مدار أكثر من ٤٠ عامًا من الطرب الشعبي الأصيل والأصلي، والذي لم ينحرف عن مساره متأثرًا بموجات موضة الأغاني الزائلة.

ويحكى عبد الباسط عن نوادره في الأفراح الشعبية، وحكايات تتلمذه في مدرسة العائلة التي عملت في مجال المديح، وكيف لعب شفيق جلال أبن منطقته دورا في دخوله عالم الطرب الشعبي.



عبد الباسط حمودة



عبد الباسط حمودة في معكم



حكمدار الأغنيية الشعبية