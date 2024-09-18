عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ضيفًا على برنامج "معكم"، المذاع على قناة "ON"، وستعرض الحلقة يومي الخميس والجمعة الموافق يوم 19 و20 سبتمبر الجاري.

وروجت الإعلامية منى الشاذلي للحلقة من خلال نشر البرومو، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الخميس والجمعة.. عبد الباسط حمودة يزلزل استوديو منى الشاذلي".

وينتظر المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "صاحبي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دراكو رع"، بطولة النجم خالد منصور.

View this post on Instagram A post shared by Mona Elshazly - منى الشاذلي (@monaelshazly.official)

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