أحمد عزمي يوجه هذا النداء للانضمام لركب الدراما بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه الفنان أحمد عزمي رسالة إلى زملائه من نجوم الفن، والمسؤولين في الشركة المتحدة، مع دخول عام جديد في حياته.

الفنان أحمد عزمي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "صباح الخير، ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل، وأتمنى أن يتيح لي السادة المسئولين عن (الشركة المتحدة)، فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة ..تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم (الأبواب المغلقة)، (المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل (الجماعة) ..أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة)، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد)"

وتابع: "خلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية، ومع كبار النجوم ...مسرحية (الملك لير) مع النجم يحيى الفخراني، والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل (حرب الجبالي) مع الأستاذ صادق الصباح (لبنان)، كما قدمت لشبكة راديو وتلفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة ".

وأضاف: "ومع ذلك لم يعرض علي أي عمل من الشركة المتحدة، أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي على التواصل مع الشركة المتحدة والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".

واختتم الفنان أحمد عزمي: "لا طعم للحياة بدون عمل ابني يكبر أمامي، ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدا وحزنا، هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية، والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب، وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا.. أعتذر للإطالة".

النجم أحمد عزمي، شارك عقب عودته للحياة الفنية، في عدة أعمال، منها مسلسلات "الاختيار 3"، و "دنيا تانية"، وفيلم "بحبك"، و مسرحية "الملك لير"، إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل "حرب الجبالي" .