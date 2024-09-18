أحدث ظهور لـ أسماء جلال والجمهور يغازلها: "برنسيسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها.

ونشرت أسماء الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون الأبيض، وبنطال بنفس اللون، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ما في حلاوة كده، ماشاء الله، حلو حلاوة مش طبيعي، حياتي، تخطف القلوب".

يذكر أن أسماء جلال عرض لها مؤخرا بالسينمات فيلم "ولاد رزق 3" بطولة: أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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