أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد تكريم والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور متابعيها صورًا لها، من تكريم والدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، بمسرح الهواة لدورته الـ 20.

ونشرت ريهام، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من تكريم أبويا حبيبي، الله يرحمه من مسرح الهواة على مسرح السامر برئاسة الأستاذ الفنان هاني كمال، شكراً لكل من ساهم في هذا التكريم الجميل"

رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضي في حادث سير أليم، ومن أبرز أعماله الفنية: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"

يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور تنتظر عرض مسلسلها الجديد "كتالوج" قريباً، ويشاركها بطولته محمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.

اقرأ أيضًا:

عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في هذا الموعد

أحمد عزمي يوجه هذا النداء للانضمام لركب الدراما بمصر