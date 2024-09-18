بالصور..أحدث ظهور لـ كنزي ابنة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت كنزي، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال مميزة ارتدت خلالها جاكت باللون الأصفر وبنطلون جينز.

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.

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