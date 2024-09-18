فن ومشاهير

بالصور..أحدث ظهور لـ كنزي ابنة عمرو دياب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت كنزي، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال مميزة ارتدت خلالها جاكت باللون الأصفر وبنطلون جينز.

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.

اقرأ أيضا:

بعد تفجيرات "البيجر".. نانسي عجرم الحزن بقلبنا كبير

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد تكريم والدها

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا