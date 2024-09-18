صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد سقوطه في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طمأن الفنان صلاح عبدالله، متابعيه على حالته الصحية بعد سقوطه داخل منزله

وكتب صلاح ردًا على أحد المتابعين: "والله كان هدر محترم يا عمورة وصاصا عنده مشكلة في الإتزان والتعامل الأرضي بس ربنا ستر".

وكشف الفنان صلاح عبدالله، عن تعرضه لإصابة بسيطة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا اتزحلقت بعد ما كنت بحط الصينية على الباسكت، عشان أولع سيجارة كالعادة السخيفة، الاتنين الصينية والباسكت وقعوا على الأرض".

وتابع: "الحمدلله إصابات طفيفة ومش ده المهم، المهم إني قدرت أقف على حيلي تاني، طب ليه المنشور ده، عشان أقولكم "ما أحلى الوقوف بعد الوقوع"، آه والله، وأقولكم كمان كالعادة الحميدة صباح الخير وتصبحوا على خير، رحت المطبخ جبت فوطة عشان ألم وأنضف، هُبه الزحلقة الرهيبة، وأنا بنهار سندت بإيدي الشمال على مكتبي وباليمين ع الست وهي بتغني الأطلال، ثم بدأت حزمة محاولات الوقوف والست تردد وعدونا فسبقنا ظلنا".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله ينتظر عرض مسلسل "تيتا زوزو"، بطولة النجمة إسعاد يونس، المقرر عرضه في 21 سبتمبر الجارى على قناة "DMC" وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.

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