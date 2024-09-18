مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الثانية، المنتج هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، ومن المقرر انطلاقه 19 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 24 من نفس الشهر.

وأعرب المنتج هشام عبد الخالق، عن تقديره وسعادته بالتكريم من المهرجان الذي يسهم في التواصل بين المواهب من الشباب وجذوره الفنية من الأجيال السابقة، وقال: "التكريم من المهرجانات السينمائية مؤشر حقيقي للمنتج وللممثل ولكل صناع الفيلم بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح".

وأضاف: "هذا التكريم له مذاق خاص لأنه يأتي مواكبا لانتخابي رئيسًا للغرفة، وأتمنى أن يكون بداية لمجهودات تؤتي بثمار على صناعة السينما المصرية".

أنتج هشام عبد الخالق العديد من الأفلام منهم "تيتو، الأنس والجن، المرر، اللعب مع العيال، عصابة المكاس، فرقة الموت، عن العشق والهوى، تيمور وشفيقة، ولاد العم" وغيرها.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش.