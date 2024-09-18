شكرا لقرائتكم خبر عن إنترفيو الحلقة 3.. صديقة نادين تحذرها من التخطيط حتى يقع رامى فى حبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل إنترفيو، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، بمواجهة هند "سارة نور" نادين "رنا رئيس"، أنها تواصلت مع أحد العاملين فى الشركة التى ادعت نادين أنها عملت بها من قبل، ليؤكد لها أن نادين لم تعمل لديهم من قبل، ولكن نادين ترد عليها بكل ثقة وأنها كانت تعمل من المنزل لذا كل العاملين كانت تقابلهم وقت الاجتماعات.

وبعد ذلك حكت نادين لصديقتها ماذا فعلت مع هند وحذرتها صديقتها من ألاعيبها وتخطيطها المستمر من أجل أن يقع رامى "خالد شباط" في حبها، وأن حيلتها سوف تنكشف في النهاية وعليها الحذر.

وكشفت نادين في الحلقة الأولى لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.

وفى الحلقة الثانية يوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس" مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق match maker ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.