منى زكي تعلّق على ترشيح فيلمها للأوسكار

عبّرت الفنانة منى زكي عن سعادتها الكبيرة بترشيح فيلمها "رحلة 404" رسمياً؛ ليمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الأوسكار، وذلك بعد فوزه بغالبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكّلتها النقابة من السينمائيين والنقاد المستقلين، برئاسة النقيب مسعد فودة، والذي أكد حصول الفيلم على أكبر نسبة من التصويت.

وقالت منى زكي في بيان إنها تشرفت باختيار المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء لها للمشاركة في الفيلم، وتفتخر بتحمّس المنتج محمد حفظي لها، موضحةً: "زادني شرف قبول الزملاء أدوار شرف في الفيلم لأن موهبتهم الكبيرة أضافت الكثير الى الفيلم، كما أتوجّه بالشكر الى نقابة المهن السينمائية على ترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير، ويقبل ونشرّف بلدنا".

ويشارك منى زكي في بطولة فيلم "رحلة 404" عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع...، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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