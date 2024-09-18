مصادر لـ" الخليج 365": أحمد الشافعى رئيساً للإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت مصادر موثوقة داخل أروقة الثقافة المصرية أن هناك قرار بتولى الفنان أحمد الشافعى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بدلاً من الفنان تامر عبدالمنعم .

المخرج أحمد الشافعى خير خلف لاْبيه الراحل المخرج عبدالرحمن الشافعى، مؤسس مهرجان التحطيب.



أحمد الشافعى فى سطور

أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح الشافعي وُلد في 2 أغسطس 1971، الجيزة، هو ممثل، ظهر لأول مرة في مسلسل المال والبنون سنة 1993، ثم ظهر في أعمال أخرى مثل الضوء الشارد، وعدد من المسلسلات الأخرى أهمها مسلسل إمام الدعاة حيث قام بدور الشيخ محمد متولي الشعراوي في فترة شبابه. شارك أحمد الشافعي في أكثر من 50 عملٍ تلفزيوني ومسرحي، ومن أهمها: القاصرات (2013)، خلف الله (2013)، أشجار النار (2012)، وادي الملوك (2011)، عبودة ماركة مسجلة (2009)، العارف بالله (2008)، ملك روحي (2003).

ومخرج اخرج العديد من الفعاليات ان رئيس المهرجان التحقيق

أحمد الشافعي