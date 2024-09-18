آمال ماهر المصرية الوحيدة.. 8 نجوم يضيئون حفلات اليوم الوطني السعودي 94

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة وينطلق الضوء الأخضر مُعلنًا بدء احتفالات اليوم الوطني السعودي 94، بتواجد كوكبة من نجوم الغناء الخليجي والعربي، والتي تجوب أنحاء المملكة بمختلف مسارحها الكبرى.

البرنامج الكامل لاحتفالات اليوم الوطني السعودي94 وآمال ماهر للمرة الأولى

بدايةً من الفنانة آمال ماهر والفنان د. عبادي الجوهر اللذان يفتتحان بوابة الاحتفالات يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري، وآمال ماهر هي المصرية الوحيدة داخل قائمة الحفلات.

موعد ومكان حفل آمال ماهر

يقام حفل آمال ماهر في مدينة الإحساء بقيادة موسيقية للمايسترو تامر فيضي.

موعد ومكان حفل عبادي الجوهر

أما حفل د. عبادي الجوهر يقام في مدينة شقراء بقيادة موسيقية للمايسترو أمير عبد المجيد.

موعد ومكان حفل خالد عبد الرحمن وعلي عبد الكريم

بجانب الفنان خالد عبد الرحمن والفنان علي عبد الكريم في مدينة جدة، بقيادة موسيقية للمايسترو مدحت خميس.

موعد ومكان حفل موضي الشمراني

وفي 21 سبتمبر الجمهور السعودي على موعد مع الفنانة موضي الشمراني في مدينة بريدة.

موعد ومكان حفل رابح صقر

وفي العاصمة الرياض تحديدًا 22 سبتمبر يلتقي الفنان رابح صقر جمهوره على مسرح محمد عبده أرينا بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.

موعد ومكان حفل علي بن محمد

بجانب حفل الفنان علي بن محمد في مدينة جيزان بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد.

موعد ومكان حفل ماجد المهندس

يليه في 23 سبتمبر حفل غنائي للفنان ماجد المهندس في مدينة الشرقية على مسرح أرض المعارض، بقيادة موسيقية للمايسترو مدحت خميس.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 94

تعيش المملكة بكامل مدنها في 23 من سبتمبر من كل عام، أجواء مميزة في اليوم الوطني السعودي 94، حيث يمنح إجازة لجميع المواطنين والطلاب للاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بالألعاب النارية التي تضيء سماء المملكة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94

بالإضافة إلى العروض التي تقدمها الطائرات العسكرية والقوات البحرية، وسيقام الاحتفال باليوم الوطني 94 في الثالث والعشرين من سبتمبر 2024، حيث يشهد احتفالات ضخمة في كافة مناطق المملكة.

و أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي آل الشيخ، عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للسعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030، مما يمثل مكانة السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94



يُعد اليوم الوطني السعودي 94 أحد أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها السعوديون والمقيمون على حد سواء.

تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها البلاد.

تتزين المدن السعودية بالأعلام الوطنية وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة. هذا العام، تُعد حفلات اليوم الوطني إحدى أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تجذب الكثير من الجماهير من مختلف الأعمار.