عاجل.. تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقي العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تأجيل المؤتمر صحفي الذي كان من المقرر انعقاده في السادسة مساء اليوم، الأربعاء ١٨ سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وكان يدير المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية الدكتور خالد داغر، وينطلق فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

وكان سيشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.