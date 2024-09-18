شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل يبلغ رنا رئيس عن اختفاء موظف في ظروف عامضة بـ إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ميدو عادل، مع نادين " رنا رئيس " عن قلقه و خوفه بعد اختفاء أيمن أحد الموظفين فى الشركة، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل إنترفيو، والذى يعرض على منص watch it ، وأبلغها أنه من الموظفين اللذين يعملوا بجهد وأنه شاكك في اختفاءه.

وقبل بداية الحلقة يكتب قبل الانترفيو بعشرين يوم و أيمن الموظف الذى اختفى يرى شاهين "حازم إيهاب" يضع صناديق على السطح و خلفها خزنة كبيرة و الحلقات السابقة نجد أن شاهين يضرب أيمن في المخزن دون كشف الأسباب.

وكشفت نادين في الحلقة الأولى لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.

وفى الحلقة الثانية يوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس" مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق match maker ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.