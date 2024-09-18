فن ومشاهير

“الدنيا محطّات”.. رحمة رياض تُشوّق الجمهور لجديدها 

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النّجمة العراقية رحمة رياض جمهورَها بعدما شاركت على حساباتِها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مساء اليوم الثّلثاء، مقطعاً ترويجيّاً تُعلن فيه أنّها ستستكملُ ألبوم “أنا اليوم” من خلال إضافة أغنيات جديدة إليه.

وتمهيداً لطرح الألبوم كاملاً، كانت رحمة قد أطلقت في العام 2023 ثلاث أغانٍ، جاءَت بعنوان “صفحة جديدة”، “كلام الحبّ”، وأغنية “حلو هالشّعور” التي أهدتها لابنتها عالية.

وقدّم الفيديو التّرويجيّ لمحةً عن مسيرة رحمة رياض الزّاخرة بالأعمال الناجحة التي حقّقت صدى واسعاً في مُختلف أنحاء العالم العربيّ، بالإضافة إلى لقطاتٍ من كليبات أغنياتِها وحفلاتها الأخيرة.

واستهلّت رحمة الفيديو بكلماتٍ مؤثّرة قالت فيها إنّ “الدنيا محطّات تُشبه محطّات القطار”، مذكّرةً جمهورها بأنها في السنة الماضية قدّمت لهم ثلاث أغنيات، والآن تستعدّ، وبعد طول انتظار، لتتويج هذه الرحلة بأعمال جديدة ستُبصر النور قريباً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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