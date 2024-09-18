موسيقى عمر خيرت بمدينة الشيخ زايد.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت جمهوره غدًا، بمدينة الشيخ زايد، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية التي تضمنت عدد مميز من الحفلات المحلية والعربية.

موعد حفل عمر خيرت في مدينة الشيخ زايد 2024

يقام الحفل في 19 سبتمبر داخل أحد المتنزهات الشهيرة في الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في الشيخ زايد

وتراوحت أسعار التذاكر بين 1750 - 4500 جنيهًا، ويتم حجزها إلكترونيًا عن طريق الموقع الخاص بها.

أحيا عمر خيرت أحدث حفلاته في مهرجان العلمين بجورته الثانية على المسرح الروماني مع ضيافة مميزة مع الإعلامية إسعاد يونس.

عمر خيرت يعد واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر

يعتبر عمر خيرت واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة