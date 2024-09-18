بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بـ دبي وحازت على تفاعل الجمهور.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنشر الحب في كل مكان تذهب إليه"، وظهرت بإطلالة كاجوال مميزة ارتدت خلالها توب باللون الأبيض وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الله على الجمال يا نسرين، قلبي العق، الجمال السوري يفوز، قمر، الملكة نسرين، الوحيدة اللي ما يختلف عليها مخلوق".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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