غياب نجوم الفن عن جنازة المخرج إيمان الصيرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شُيع جثمان المخرج إيمان الصيرفي، منذ قليل، من مسجد العمري بمحافظة الإسكندرية، بحضور عائلته وأقاربه ومحبيه.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان المخرج إيمان الصيرفي، غياب نجوم الفن عن حضور الجنازة.

رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل المخرج، إيمان الصيرفي، الأستاذ والمعلم.

ولد المخرج المسرحي إيمان مصطفى الصيرفي، في 4 نوفمبر عام 1953، وشغل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة‏.

وأخرج العديد من العروض المسرحية، منها مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم "راسين في الحلال" عام 2008، وفيلم "من وراء الستار" عام 2010.

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