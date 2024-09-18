تركي آل الشيخ بشأن جائزة القلم الذهبي: "قدم أعمالك قبل الموعد النهائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المهتمين بجائزة القلم الذهبي للأدب التقدم بأعمالهم قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.

ونشر آل الشيخ، بوستر ترويجي للجائزة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الفرصة ما زالت متاحة للجميع.. قدم أعمالك قبل ما يفوتك الموعد النهائي لـ جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا.. يوم 30 سبتمبر آخر موعد للتسجيل، سجل الحين".

وكان تركي آل الشيخ أعلن عن جائزة القلم الذهبي للرواية، التي تركز على الأعمال الروائية الأكثر تأثيرًا وقابلة للتحويل إلى الأعمال السينمائية، والتي تبلغ قيمة إجمالي جوائزها 740 ألف دولار، بالإضافة لانتاج 4 أعمال سينمائية للمراكز الأولى.

وفي تدوينة سابقة، كتب تركي آل الشيخ، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: شروط المشاركة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، تقديم الأعمال الأدبية باللغة العربية، وتكون الإصدارات لهذه الأعمال من 2022-2024، والتقديم عبر الموقع الإلكتروني".

وأضاف: "مراحل التقديم على جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا ، 15 سبتمبر التقديم على الجائزة، 30 سبتمبر استقبال الأعمال الأدبية، 15 نوفمبر الإعلان عن القائمة الطويلة، 30 ديسمبر الإعلان عن القائمة القصيرة، في فبراير يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل النهائي".