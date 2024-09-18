تامر حسني يكشف سبب اتجاهه لـ تأليف وتلحين بعض أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان تامر حسني، سبب اتجاهه لـ تأليف وتلحين بعض أغانيه.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "زمان وأنا ببدأ حياتي مكنتش ناوي إني أصمم أكتب أغانيا وألحانها عملت أول لحن في حياتي أغنية اسمها "راحت حبيبتي" في ألبوم تامر وشيرين وإنتوا عارفين الألبوم ده إزاي نجح، وكل أغانيه نجحت وكانت الأغنية كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد طلع صحفي ينتقدني وكتب هو إنت لحقت تنجح عشان تلحن، فسألت نفسي هو كتب كده ليه مع إن الأغنية من أنجح أغاني الألبوم وأكتر أغنيه ساعتها أثرت في الشباب، فسألت هو مين الصحفي ده طلع صاحب مطرب معين فعرفت إنه يمكن يكون غيران شوية وخلاص".

وتابع: "بعد شوية نزلت أغنية عيونه دار وكسبت مسابقة كبيرة جدًا في مصر ساعتها على نجوم "إف إم" وأخذت لقب أغنية القرن فطلع نفس الصحفي كتب إنت مصمم تلحن ليه تخيلوا أغنية حاصلة على لقب جميل زي ده وبتتحارب؟، من هنا خدني الحماس أدور جوه نفسي وأركز جامد إني أغيظه، وبعد كده بقى مشروع حياتي الشمول، ومش بس ألحن لأ أنا هلحن وهكتب أغانيا، وفعلًا من قلبي بشكر الصحفي والمطرب اللي خلاه يكتب كده لأن لولاهم مكنتش عملت الأغاني اللي هذكرها دي ومكنتش هبقى في مكانتي دي وياريت تركزوا إنهم كلهم كلامي ولحني عشان في ناس كتير متعرفش".

وأضاف: "نور عيني، كل مره، لما بتكون بعيد، أنا مش عارف اتغير، يا بنت الأيه، قسمة ونصيب، هي دي، أنا ولا عارف، يا تاعبني، ضحكتها مبتهزرش، طبعاً لسه في أغاني كتير بس دول اللي حضروا في ذهني، دلوقتي وفي بعض الأغاني اللي لحني بس أو كلامي بس زي "ورد صناعي كلامي، بطلة العالم في النكد، كلامي يامالي عيني كلامي، لسه بحبك لحني، قلبي اللي حبك كلامي"، وفي كتير غيرهم بس كفاية عليكم كده".

وأختتم حديثه: "لما لحنت وألفت لغيري كانوا أغنيتين، "قوم اقف وأنت بتكلمني" لبهاء سلطان "وبص بقى" لشيرين، كل دول كلماتي وألحاني تخيلوا بقى قد إيه الصحفي ده والمطرب اللي زقه عليا فادوني في مستقبلي قد إيه كلمة جارحة المقصود منها تحطيمي بكرم ربنا أقدر أحوّلها لأحد الأسباب اللي تخليني أنجح وأكمل ٢٠ سنة من كلماتي وألحاني بكتب البوست ده عشان عارف إن كتير مننا بيسمع كلام مُحبط كل يوم فـ بلفت نظره إنه عنده فرصة كل يوم إنه يسمع كلمة تضايقه عشان يحولها لطاقة نجاح عظيمة تفرق في مستقبله وحياته".

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كلًا من الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

اقرأ ايضًا:

محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده: "شكرًا على كل الحب ده"

أحمد حلمي يهنئ منى زكي على اختيار "رحلة 404" لتمثيل مصر في الأوسكار