أحمد آدم يكشف عن حكم جديد في قضية التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان أحمد آدم، عن صدور حكم قضائي جديد في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه.

وكتب آدم، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "اللهم لك الحمد والشكر كله يا رب العالمين.. أخيرا حصلت على (البراءة) من قضية التهرب الضريبي اللي كانت أساسا خطأ من الشركة اللي عملت معاها.. الغريبة إن خبر البراءة لم ينزل في أي موقع من المواقع اللي ثلاث سنوات بتنزل خبر التهرب.. عموما أنا مش مصدوم منهم".

المحكمة الإقتصادية، كانت قد أصدرت حكم بتغريم الفنان أحمد آدم 300 ألف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي، وقام الفنان بالاستئناف على الحكم.

يذكر أن، الفنان أحمد أدم تم تكريمه مؤخرا في مهرجان المسرح المصري بالدورة التي حملت إسم الفنانة سميحة أيوب.