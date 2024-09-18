"نتفليكس" تطرح الإعلان التشويقي لبرنامج الواقع "الحب أعمى حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن الإعلان التشويقي للنسخة العربية من برنامج "الحب أعمى حبيبي"، استعدادًا لطرحه في 10 أكتوبر.

في هذه النسخة العربية نشهد مجموعة من العُزاب العرب المقيمين في دولة الإمارات وهم يخوضون تجربة اجتماعية هي البحث عن الحب والزواج. بروح مستوحاة من تقاليد الزواج في مجتمعاتنا العربية، سيجمع البرنامج بين العادات الأصيلة ونمط الحياة العصري بأسلوب يقدّم تجربة جديدة للجمهور.

وجاء في بيان صادر عن نتفليكس "هذه النسخة ليست مجرد عرض مقتبس من النسخة الأجنبية؛ إنها نافذة لاستكشاف أصالة التقاليد العربية، وكيف تتداخل مع مشاعر الحب والارتباط في عصرنا الحالي".

يقدم البرنامج الثنائي السعودي الشهير: الممثلة إلهام علي وزوجها الفنان خالد صقر، حيث سيقودان رحلة المشتركين في البحث عن شريك حياتهم، بشكل يعكس التنوع الثقافي الغني في المنطقة والمزيج بين التقاليد ونمط الحياة العصري. بمشاركة رجال ونساء من مختلف الجنسيات العربية في مغامرة البحث عن الحب الحقيقي.

ويُعرض "الحب أعمى حبيبي" في تسع حلقات وهو من إنتاج iMagic.