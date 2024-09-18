إسعاد يونس توجه رسالة لـ تامر فتحي بعد انتهاء تصوير"تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن إنتهاء تصوير مسلسل"تيتا زوزو"، موجهة رسالة للمنتج الفني الراحل تامر فتحي.

ونشرت إسعاد، صورة من كواليس آخر يوم تصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صورة الفركش لأجمل فريق عمل في الدنيا لمسلسل تيتا زوزو، لو دققتوا النظر هتلاقوا تامر فتحي واقف وسطنا بيني وبين الأستاذة شيرين عادل".

وأضافت: "رسالة بنقول فيها كلنا، إننا أتممنا ما بدأ دون تقاعص ثانية واحدة لأن روحه كانت حاضرة طول الوقت، والشكر للأستاذة شيرين وفريق عمله الشاطر المخلص.. نسألكم الفاتحة له ولكل ضحايانا في الحادث المؤلم".

تنطلق عرض أولى حلقات مسلسل تيتا زوزو على شاشة dmc يوم 21 سبتمبر الجاري.

مسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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