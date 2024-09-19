شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: أحضر عدة أغانى من كلماتى وألحانى في الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان مصطفى كامل في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يحضر خلال الفترة المقبلة عدد من الأغانى الذى يطرحها على طريقة السينجل، ومعظمها من كلماته وألحانه، وتحمل العديد من المفاجآت وتنتمى إلى أغانى الدراما .

وعلق مؤخرا الفنان مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة الفنان سعد الصغير الأخيرة بقوله إن النقابة ليس لها الحق فى التدخل بتلك الأزمات التى تخص المخدرات، وأتمني أن يخرج منها على خير".

وعن أزمة شيرين مع روتانا قال مصطفى كامل، "هذه أمور مادية وقضائية"، أما بخصوص أزمة الفنان محمد فؤاد مع طبيب عين شمس فقال، "كان لا بد الوقوف معه، وأناشد نقيب الأطباء ورئيس جامعة عين شمس أن الأمر يعدى على خير".

وفى السياق ذاته، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية رفع المعاشات بنسبة 10٪ أول شهر ديسمبر، وقال فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر نقابة الموسيقيين إنه دائما فى خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن هدفه فى النقابة محاربة كل أنواع الفساد.