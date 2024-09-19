شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: استكمل تصوير بنات الباشا فى القاهرة بعد أسبوع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة صابرين أنها استكملت تصوير مشاهدها فى فيلم بنات الباشا مع المخرج ماندو العدل بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أول أسبوع فى أحداث الفيلم بالإسكندرية مشيرة لـ"الخليج 365" أن الفيلم يناقش أكثر من قضية خاصة بالمرأة بشكل إجتماعى مميز.

فيلم بنات الباشا مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، ويكتب له السيناريو وحوار محمد هشام عبية ومن إخراج ماندو العدل، وبطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدى، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول الثلاثة شخصيات الرئيسية اللاتى يعملن في بيوتي سنتر وكل واحدة لديها حكاية وتعانى من مشكلة معينة تكشفها أحداث الفيلم.

وفى سياق آخر تنتظر صابرين عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it أواخر العام الجارى، والعمل مكوّن من 15 حلقة، وبطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبى، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

هذا وشاركت الفنانة صابرين خلال دراما رمضان الماضى عبر مسلسل مسار إجبارى المكون من 15 حلقة وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.