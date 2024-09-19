تفاصيل أحدث ظهور للكينج محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الكبير محمد منير، للعودة إلى القاهرة، الأسبوع المقبل بعد انتهائه من إجراء الفحص الطبي السنوي، الذي سافر للخضوع له في ألمانيا.

مصدر مقرب من الكينج محمد منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،: " الكينج حرص على تأجيل عودته إلى القاهرة، لزيارة أصدقاء له في رلين، إلى جانب حضور واحد من أهم العروض الموسيقية الاستعراضية في أوروبا، وهو عرض بعنوان " الوقوع في الحب- fall in love"، الذي يقام برعاية المصمم الفرنسي جان بول جوتييه

د.نور الدين إبراهيم " الصديق المقرب للكينج، والمشرف على علاجه"، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور تجمعه والمطرب الكبير، في فرانكفورت، وكتب: " أمسية جميلة مع نجم مصر الكينج محمد منير على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت، الحمد لله أجري نجمنا المحبوب عدد من الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة للغاية، وقرر السفر بالقطار الي برلين للقاء مجموعة من الاصدقاء و سوف يعود للقاهرة في نهاية الاسبوع الحالي. نورت المانيا يا كينج و حمد الله على سلامتك".



مصدر مقرب من المطرب محمد منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" الكينج كويس جدا بحمد الله، وسفره إلى ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل، يتم سنويا في نفس الفترة، إذ يقضي هناك أجازته وفترة نقاهة، ويقوم بإجراء الفحوصات الطبية الدورية ، التي يقوم بها كل عام"

وتابع،: " كل ما يشاع عن معاناة الكينج من امراض، منها الكبد والكلى، وخضوعه مؤخرا لجراحة وغيرها، ماهي إلا شائعات، عارية تماما من الصحة".



الكينج محمد منير، انتهى مؤخرا من تصوير كليب أغنية "الذوق العالي"، التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، و من إخراج تامر حسني