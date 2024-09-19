بسبب حالته الصحية.. شريف دسوقي يتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر الفنان شريف دسوقي تريند محرك البحث "جوجل"، عقب كشفه عن تطورات حالته الصحية بعد تركيبه للطرف الصناعي وذلك خلال لقائه ببرنامج "عيش صباحك على "نجوم إف إم".

وقال شريف: "أنا الحمدلله عديت أصعب فترة في التعامل مع الطرف الصناعي لقدمي، أنا الفترة اللي فاتت كلها على مدى أربع سنوات كنت بعاني لأني للأسف الدكتور رشحلي طرف صناعي مش مناسب لقدمي".

وأضاف: "كنت في شغل طول الوقت ومش عايز أبعد عن الوسط واختفي، فكنت بعمل حيل الدنيا والأخرة وأنزل بالطرف اللي موجود معايا لحد ما ألاقي وقت عشان أغيره، وفي الأيام دي الحمد لله غيرت الطرف الصناعي، وبقيت بمشي أحسن الحمد لله كتير".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان شريف دسوقي فيلم "الحريفة" نور النبوي ، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، نور إيهاب، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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