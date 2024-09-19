هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها، صورة جديدة لها، وذلك من أحدث ظهور لها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت هيدي الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة، بالأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمرايه، نجمتي المفضلة، حلوة أوي، منور الدنيا، ملاك، كل صورك أحلى من بعض".

يذكر أن، هيدي كرم عرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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