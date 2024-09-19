شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الكبير في المزاريطة يتحول لمزار عشاق سلسلة الكبير أوي لتحقيق حلم زيارته والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال مسلسل الكبير أوي ورغم عرض جزء 8 منه إلا أن الجمهور متعلق بشدة بالمسلسل وإفيهاته، حتى أن ديكورات المسلسل ارتبطت في أذهان الجمهور بكثير من البهجة والفرحة، وهو ما جعل بيت الكبير في قرية المزاريطة التي تدور فيها الأحداث تتحول إلى واجهة تستقطب الزوار ومحبي المسلسل، ومنهم البلوجر سليم، والذي أخد جمهوره عبر بث مباشر في رحلة للبحث عن منزل الكبير أوي في اللوكيشن الخاص به.

ورغم عدم قدرة البلوجر الوصول للمكان، باعتباره ملكية خاصة لأصحابه واستخدامه كان بغرض تصوير المسلسل، إلا أن سليم استمتع بالتجربة ونقلها لجمهوره متمنيا أن يحقق حلمه بزيارة بيت الكبير ومقابلة أحمد مكي بطل المسلسل.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.