شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى خلال برومو حلقة الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: الحقوني أنا مخطوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أحمد فتحى إلي حلقة الليلة من برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال برومو البرنامج إذ ظهر فيه بخفة دمه المعتادة قائلاً : " في ناس خاطفني وبيقولوا ان ده برنامج الراديو بيضحك وجايبين واحدة شبه فاطمة مصطفى، الحقوني".

هذا وشارك الفنان أحمد فتحى بمسلسل جودر خلال دراما رمضان الماضى، الذى ظهر فيه بدور السياف الذى يقطع رقاب ضحايا الملك شهريار بعدما ينتهون من حكاياتهم.

هذا ويذاع البرنامج الساعة 5 مساء على إذاعة الراديو 9090، .. مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.

المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

وفى سياق آخر عرض لأحمد فتحى مؤخراً فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.