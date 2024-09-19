شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأوبرا فى شهر أكتوبر .. فرق عالمية وعروض محلية ودولية تضئ المسارح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا أن عروض شهر أكتوبر المقبل تحمل العديد من المفاجآت الفنية التى تعكس الرسالة التنويرية للأوبرا وتجسد جوانب من ملامح خطط الثقافة المصرية لتنمية وتطوير الوعى المجتمعى والارتقاء بالذوق العام، وتابعت ان الانشطة تتنوع بين الأشكال الإبداعية العربية والغربية التى نجحت فى اجتذاب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مشيرة أن الثقافة والفنون أحد أهم أدوات بناء الانسان.

وأضافت الدكتورة لمياء زايد أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 تضئ مسارح الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور فى الفترة من 11 حتى 21 اكتوبر، كما يقام على المسرح الكبير احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى ملحمة العبور، إلى جانب الاحتفال بعيد الأوبرا السادس والثلاثين، أيضا يتم استضافة فرقة سان بطرسبرج الروسية لتقدم باليه بحيرة البجع، إلى جانب عروض أوركسترا القاهرة السيمفوني، أوبريت راحت عليك لخالد الذكر سيد درويش ، باليه ألف ليلة وليلة لفرقة باليه أوبرا القاهرة وحفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة .

ويحتضن المسرح الصغير عدد من الريسيتالات الموسيقية والانشطة الثقافية منها كونسير موسيقى لآلة الكوتو (اليابان) ، رباعي كونسرفتوار موسكو (روسيا) ، فريق دنيتنا للغناء (جمعية دنيتنا للمكفوفين) ، امسية تحتفى بالشاعر الكبير شوقي حجاب ، أمسية ثقافية من سلسلة أرواح في المدينة ، مختارات من أشهر أريات الأوبرا ( اليابان / مصر) ، حفل ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربي ( صندوق التنمية الثقافية) ، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ، حفل رشا يحيى وفرقتها ، نادي السينما ، حفل جالا لفرقة أوبرا القاهرة .

أما المسرح المكشوف يشهد حفلى افتتاح وختام مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما ، أوركسترا مركز تنمية المواهب ، جاز أحمد ربيع ، فرقة تشنغ دو للرقص والغناء (الصين) .

ويقام على مسرح الجمهورية عروض أحمس لفرقة الرقص المسرحي الحديث ، هشام خرما وفرقته .

وتمتد العروض الى مدينة الثغر حيث يستقبل مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " رباعي كونسرفتوار موسكو ( روسيا ) ، مركز تنمية المواهب ، باليه بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبورج ( روسيا ) ، حفل موسيقى من اليونان ، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية وامسية لنادى السينما

أما مسرح أوبرا دمنهور يقام عليه حفل للدارسين بمركز تنمية المواهب ، لفاء لنادى فنون الأوبرا .

وتستقبل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية لوحات المصور اشرف نصيف ، معرض الخط العربى المصاحب لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، اعمال المصور فائق العبودى ، كما تستضيف قاعة زياد بكير ابداعات المصور نصر عبد الجابر.