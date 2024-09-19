شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عاشق لأحمد حاتم يتخطى 9 ملايين جنيه خلال 8 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم نجاحا كبيراً خلال الفترة الماضية، كما حصد أمس الأربعاء إيرادات بلغت 646 ألفا و455 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أيام عرض 9 ملايين و70 ألفا و839 جنيها.

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائى من قبل فى فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وعرض مؤخرا لأحمد حاتم مسلسل "عمر أفندى" ونال اشادات كبيرة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة العمل كل من اية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون، إخراج عبد الرحمن ابو غزالة، وتأليف مصطفى حمدى.