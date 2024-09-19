"تمام ثم صمت".. أول تعليق من مخرج "الأم العذراء" على تكذيب بشرى له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة بشرى، نداء إلى نقابة المهن التمثيلية، للتحقيق في واقعة الترويج لفيلم سينمائي، بوضع صورتها واسمها، رغم عدم وجود أي علاقة لها بالعمل.

"الخليج 365" تواصلت مع عادل عز، الذي نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، بوسترات دعاية تخص فيلم بعنوان "الأم العذراء"، من إنتاجه وإخراجه، ووصفه بأنه فيلم العيد.

وردا على سؤاله، هل تم تصوير الفيلم؟، أجاب: "لا لسه هنبدأ قريب"

وعن نجمات ونجوم العمل، الذي نتواصل معهم، قال: "يعني في منهم وجاري التواصل معهم".

وفي إجابته عن موقفه من تكذيب الفنانة بشرى، ونفيها أي علاقة بالفيلم، أجاب: "تمام".

وتابع: "خلاص هشيل صورتها، وكنا هنتواصل معها اليوم، ممكن رقمها "

وبخصوص مشاركة الفنان أحمد ماهر، قال: "رايح له المغرب أتكلم معه، بس شيلت صورته هو كمان"

الفنانة بشرى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، نشرت صورة بوستر الفيلم ، تحت عنوان "نداء لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في هذا الأمر"، وكتب ،:" إلى من يهمه الأمر ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل، ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لي والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل".

وأضافت: "واحذر تم استخدام اسمي، بغير وجه حق، ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، فسوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد، ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس".

فيلم "الأم العذراء"، كانت الدعاية له قد بدأت على أن بطلته هي الفنانة مروة اللبنانية، واقتراب موعد طرحه في دور العرض