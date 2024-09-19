حسن الرداد: "كنت بكره التعليم وكان نفسي أمثل وأبقى لاعب كرة قدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان حسن الرداد عن طفولته ومسيرته التعليمية وحلمه في أن يصبح ممثل ولاعب كرة قدم، وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال الرداد: "دايما بطلع في البرامج وبحاول أمثل أجمل الكلام اللي ليه علاقة بالتعليم لأني بشوف فيه أطفال بيتفرجوا علينا، ولكن أنا من الناس اللي عمري ما حبيت التعليم خالص بكره، التعليم أكيد مهم للناس اللي بتحب التعليم عشان توصل لشغلانات معينة ده مهم جدًا فيه حاجات كتيرة محتاجة التعليم، بس يمكن عشان من وأنا صغير شايف حلمي أن أنا بحب الكورة من وأنا في دمياط وبحب التمثيل ومحدد هدفي من وأنا صغير".

وتابع :أنا بلعب كورة من وأنا عندي 7 أو 8 سنين، وكان في دماغي ألعب في الأهلي وأبقى ممثل، وكنت بسأل أمي هوفق إزاي بين الاتنين، ولما بدأت أكبر بدأ التمثيل يسيطر أكتر على دماغي بشكل كبير، والتعليم مكنش موجود جوايا وإخواتي كانوا شاطرين يعني لو كنت ذاكرت كنت هبقى كويس، وكنت بروح المدرسة بالعافية وأول مروح بسأل الأجازة أمتى، لأن أنا شخصية مبحبش القيود ومحبش الحاجة الثابتة".

وطرح حسن الرداد أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "أصيف"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع بيشو، وإخراج محمد سامي.

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